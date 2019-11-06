Тюменская "Театральная революция" назвала победителей

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Победителем VII всемирного фестиваля "Театральная революция" в Тюмени в малой форме признан театр "Третий круг" из Омска за спектакль "Звездный дождь" в жанре клоунады.

Церемония награждения прошла в МТЦ "Космос" 5 ноября.

"На этом фестивале для нас это неожиданная победа, - сказала режиссер молодежного театра "Третий круг" Флора Бабаджанян. - Были сильные конкуренты, много стран. Главная победа, на мой взгляд, - это общение с людьми из разных стран, своего рода братство. Мы посвящаем эту победу нашему художнику Ирине Ураковой, она волшебница, которая и подготовила костюмы для спектакля "Звездный дождь"".

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Победителем большой формы стал театр "ХОП-ХОП" из Чехии. На суд экспертов фестиваля они представили спектакль "Беги, мальчик, беги", основанный на реальной истории еврейского мальчика, сбежавшего из гетто во время Великой Отечественной войны. Именно эту постановку оценила за выбор материала кандидат искусствоведения, мастер театроведческого курса Государственного института театрального искусства Москвы, член жюри фестиваля "Театральная революция" Марина Тимашева.

Спектакль "Беги, мальчик, беги" Чехия | Фото: организаторов фестиваля Спектакль "Беги, мальчик, беги" Чехия | Фото: организаторов фестиваля

Театральный критик, режиссер, председатель Совета Русского театра в Эстонии Яак Аллик назвал всех участников фестиваля счастливыми людьми.

"Вы все, как и мы, счастливые люди, потому что когда-то вы отдали себя богу театра. И это хобби самое счастливое, поскольку дарит людям добро и мудрость. Театр никуда и никогда не исчезнет, потому что он возникает перед нами конкретно, сейчас и живым. Поэтому мы подарим счастье всем, кто нас видит", - сказал он.

Жюри большой формы назвало победителей по номинациям. Так, лучшим режиссером стала директор МТЦ "Космос" Марина Деликатная за премьерный спектакль "С училища". Актеры постановки "Онегин" тюменского театра "Мимикрия" отмечены в номинации "Лучший ансамбль".

Спекталь "Онегин" | Фото: организаторов фестиваля Спекталь "Онегин" | Фото: организаторов фестиваля

За удачное сценографическое решение наградили венгерский театр "Чаба Форманек и Лука Пуштай" со спектаклем "Никто не осмеливается жить в одиночестве". В номинации "Лучшая женская роль" награда досталась актрисе театра "Фабрика" Екатеринбурга Анастасии Парадеевой, сыгравшей главную роль в спектакле "Хач". В лучшей мужской роли отмечен актер казанского театра SDVIG Ленар Гильмутдинов в спектакле "Шестое чувство".

Среди спектаклей малой формы тюменский театр танцевальной формы "Контраст" и Александр Шипицин получили награду за лучшее пластическое решение роли в постановке Demon_pattern. Актрисы польского театра "Крик" Natalia Palej Nikola и Aleksandra Czubinska стали лучшим дуэтом в спектакле "Эй, ты!". За удачное решение женских монологов наградили актрису театра из Греции "Скарифима" Sabrina Shkembi. Эксперты отметили актуальность темы спектакля "Города одиночества" театра "Новая сцена-2" и музыкальное решение в постановке "Со-существование" немецкого ансамбля "Мультиплекс".

Всего 28 спектаклей увидели шесть экспертов и более трех тысяч зрителей фестиваля "Театральная революция" с 1 по 5 ноября. Одновременно с постановками на площадках форума работали школы драматургии, театральной журналистики и кино. Их участники написали 40 рецензий, восемь пьес и четыре короткометражных фильма. Театралы посетили открытые читки программы "Эхо Любимовки", лекции федеральных экспертов и мастер-классы. Общение для многих режиссеров с коллегами из 20 театров и 10 стран не прошло бесследно.

"На этом фестивале я повсюду слышала о том, что нужно брать в работу современную драматургию, которая, вроде бы, интересна молодежи. После Тюмени я начну искать, буду читать, попробую из современной драматургии сделать сказку, основанную все же на классицизме. Такой посыл получила здесь, на всемирном фестивале "Театральная революция"", - отметила омский режиссер Флора Бабаджанян.

VIII всемирный фестиваль "Театральная революция" пройдет в Тюмени в 2021 году.

Анжела Лебедева