Тридцать предпринимателей участвовали в тобольской ярмарке

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

30 товаропроизводителей из Тюмени, Тюменского, Тобольского, Армизонского, Нижнетавдинского, Аромашевского, Вагайского, Исетского, Ярковского районов и Тобольска участвовали в сельскохозяйственной ярмарке в Тобольске 4 ноября, сообщает городская администрация.

Они продали тоболякам 23 центнера мяса, 150 килограммов ягод и 160 килограммов орехов.

Гостям ярмарки предложили самодельные полутвердые сыры из ремесленной сыроварни с. Богандинское - и качотта в вине, и сыр с прованскими травами, и халлуми, и качокавалла с цитрусом. Покупателей ждал богатый ассортимент свежемороженой ягоды: клюква, брусника, ежевика, вишня. Варенье из сибирской ягоды от молодых предпринимателей из Тобольска. Медовая продукция сразу трех хозяйств области, мясо говядина, свинина и баранина от производителей области, колбаса натуральная Тобольского производства "Амбер", рыбная продукция Тобольского рыбзавода и привезенные молодым предпринимателем дальневосточные диковинки - каракатицы, крабы, гребешки, барабульки.

Выручка товаропроизводителей составила 700 тыс. рублей. Больше всего было продано мяса – более 2 тонн, сухофруктов – 160 кг, ягод – 150 кг и по 100 кг меда и мясных полуфабрикатов.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Глава города Максим Афанасьев оценил продукцию, прошелся по всем точкам и вручил благодарственные письма от администрации Тобольска всем товаропроизводителям и участникам Тобольской ярмарки.