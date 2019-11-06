Сильнейших лаптистов определили на региональном первенстве в Боровом
| Фото: ДЮСШ ТМР
Открытое первенство Тюменской области по мини-лапте завершилось в Боровом Тюменского района 3 ноября, сообщает ДЮСШ муниципального образования.
В соревнованиях приняли участие 22 команды из Тюменского, Уватского, Бердюжского, Абатского, Ярковского районов, Челябинской и Свердловской областей, республики Башкортостан.
Среди юниоров победителями стала команда Тюменского района, на втором месте лаптисты Уватского района, бронзу увезли свердловчане.
У юниорок победу праздновали хозяйки площадки - ДЮСШ ТМР 2004. Вторыми признаны команда этой же школы только 2002-2003 г.р.. Бронза у сборной Свердловской области.