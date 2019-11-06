Власти Тюменской области выделят аграриям в 2020 году почти семь миллиардов рублей поддержки

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Почти 7 млрд рублей направят на финансирование агропромышленного комплекса Тюменской области в 2020 году. В 2021 году на развитие сельского хозяйства предусмотрено 5,8 млрд рублей, в 2022 году – 4,6 млрд рублей.

Об этом на заседании комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщил заместитель директора областного департамента финансов Михаил Таранов.

"В качестве приоритетного направления господдержки определяется животноводство. В течение трех лет на его развитие планируется направить 6 миллиардов рублей, из них 2,7 миллиарда в 2020 году. Традиционно предусмотрены средства на субсидирование животноводческой продукции, затрат по производству молока и пищевого куриного яйца, техническое перевооружение и развитие материальной базы", - рассказал Таранов.

Предусмотрены также средства на господдержку птицеводства, выращивания зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей, селекционного обновления отрасли растениеводства и животноводства, сельскохозяйственной потребительской кооперации. Так, на развитие растениеводства в течение трех лет планируют выделить 4,8 млрд рублей, из них 2 млрд в 2020 году.

"Продолжится в 2020 году и реализация инвестиционных проектов общей стоимостью 25 млрд рублей. Крупнотоварное производство является экономической основой современного агросектора. В то же время, 345 млн рублей в 2020 году закладываются на поддержку мелкотоварного производства и вовлечение личных подворий в процесс производства сельхозпродукции", - добавил Таранов.

В рамках комплексного развития сельских территорий более 35 млн рублей в 2020 году направят на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 89,5 млн рублей субвенций получат муниципалитеты на поддержку местного сельхозпроизводства.

Говоря в целом о показателях трехлетнего бюджета, Михаил Таранов пояснил, что общая сумма доходов на три года планируется в объеме более 511 млрд рублей. В том числе на 2020 год – 162 млрд рублей. План по расходам на три года составляет 605 млрд рублей, из них 219 млрд рублей – на 2020 год, что на 5,5 млрд рублей выше уровня 2019 года. Источниками покрытия дефицита станут переходящие с 2019 года остатки средств и государственные заимствования.

Председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя новый трехлетний бюджет, подчеркнул, что он сбалансирован и направлен на выполнение основных национальных программ.

"Мы позитивно оцениваем бюджет, он направлен на выполнение майских указов президента, реализацию госпрограмм, ни одна из льгот не выпала. Закладываются большие средства на благоустройство, дорожное строительство, межбюджетные трансферты для муниципальных образований. Кроме того, решаются задачи по модернизации первичного звена здравоохранения, школьных и дошкольных учреждений. В целом аграрный комитет проголосовал за принятие бюджета в первом чтении, однако некоторые моменты нужно доработать", - сказал Владимир Ковин.

Он добавил, что на ближайшей согласительной комиссии по бюджету, члены аграрного комитета внесут предложения по увеличению поддержки малых форм хозяйствования. В частности, они касаются модернизации оборудования в сельскохозяйственных кооперативах.

Любовь Голышева