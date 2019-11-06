Казаки области провели учебно-тренировочные сборы в Тюмени

| Фото: Южно-Тобольское отдельское казачье общество | Фото: Южно-Тобольское отдельское казачье общество

Казаки Тюменской области приняли участие в ежегодных учебно-тренировочных сборах на базе регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки "Аванпост", сообщает Южно-Тобольское отдельское казачье общество.

В сборах, посвященных Дню народного единства, приняли участие около 50 представителей областного казачества в возрасте от 18 до 60 лет.

Под руководством наставников тюменские казаки оттачивали навыки военно-медицинской подготовки, владения шашкой, строевую подготовку, тактику ведения боя в современных условиях, изучали историю казачества.

"Казаки в любое время должны быть готовы к выполнению боевых задач во благо защиты государства. Ежегодные учебно-тренировочные сборы стали для тюменских казаков традиционным смотром физической готовности и духовного настроя", - отметил атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев.

На совете атаманов области обсуждались итоги 2019 года и планы. Отмечена положительная тенденция по взаимодействию с органами местного самоуправления, патриотическому воспитанию молодежи и продвижению казачьей культуры в регионе.