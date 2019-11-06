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В Тюмени таксист вернул пассажиру забытые миллионы рублей

Общество, 15:51 06 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2,6 млн рублей вернул таксист пассажиру, который забыл деньги в салоне машины, в Тюмени, сообщает отдел по связям с общественностью одного из сервисов заказа такси.

Утром 1 ноября мужчина оставил крупную сумму в салоне автомобиля такси. Он спохватился спустя несколько часов и пришел в офис сервиса, чтобы сотрудники помогли найти водителя. Мужчина рассказал, что он бизнесмен и ехал на такси по рабочим вопросам. Деньги остались в сумке, которую он забыл, когда выходил из машины.

Менеджеры выяснили, что заказ выполнял водитель на Hyundai Solaris, который сотрудничает с сервисом более пяти лет. Они передали его контакты заказчику. После встречи с водителем мужчина вернулся в офис с благодарностью.

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# деньги , пассажиры , такси

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