  • 6 ноября 20196.11.2019среда
  • USD63,2480
    EUR70,4203
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер юго-западный

Квартиры тюменцев не останутся зимой без тепла

Политика, 19:35 06 ноября 2019

duma.tyumen-city.ru

Устойчивое обеспечение теплом жителей Тюмени – приоритетные задачи для муниципальной власти, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в осенне-зимний период. Это было еще раз подчеркнуто 31 октября на заседании Тюменской городской думы при обсуждении вопроса о готовности к осенне-зимнему отопительному сезону.

Большая часть жилфонда города получила паспорта готовности к отопительному сезону, некоторым домам это сделать не удалось по ряду объективных причин. Однако отсутствие данного документа еще не свидетельствует о том, что жители этих многоквартирников обречены на замерзание в своих квартирах. Отопительный период во всех этих домах, как и в городе в целом, начался своевременно. На это обратил внимание депутатов председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Как пояснил замглавы города Павел Перевалов, существуют технические условия, при которых в старом жилом фонде не представляется возможным выполнить, например, мероприятия по промывке системы отопления, а такие дома согласно федеральным правилам оцениваются как не готовые к отопительному сезону.

Евгений Заболотный предложил администрации Тюмени инициировать внесение изменений в методику составления отчета о подготовке жилфонда к отопительному периоду, в частности, вынести аварийные многоквартирные дома, подключенные к централизованному теплоснабжению, в отдельную категорию. В таком случае комиссии не придется ломать голову, как оценивать обстановку на этих объектах, управляющую компанию не ставить в неудобную ситуацию, и, что немаловажно, не дезинформировать тюменцев.

В администрации города инициативу изменить методику отчетности сочли справедливой. "Мы рассмотрим необходимость выделения данных домов в отдельную категорию, поскольку подход здесь должен быть дифференцированным", – согласился глава города Руслан Кухарук.

При этом он еще раз подчеркнул, что вне зависимости от наличия паспортов жилищного фонда специалисты предпримут все меры, чтобы в отопительный период в квартирах горожан было тепло.

Татьяна Тихонова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , Евгений Заболотный , Павел Перевалов , Руслан Кухарук

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 06.11.2019Квартиры тюменцев не останутся зимой без тепла
18:37 06.11.2019Бюджет Тюменской области на ближайшие три года останется социально ориентированным
16:04 05.11.2019В Тюмени обновили систему поощрения муниципальными наградами
11:40 05.11.2019Завод "Прованс Групп" открылся возле Тюмени