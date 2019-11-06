Квартиры тюменцев не останутся зимой без тепла

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Устойчивое обеспечение теплом жителей Тюмени – приоритетные задачи для муниципальной власти, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в осенне-зимний период. Это было еще раз подчеркнуто 31 октября на заседании Тюменской городской думы при обсуждении вопроса о готовности к осенне-зимнему отопительному сезону.

Большая часть жилфонда города получила паспорта готовности к отопительному сезону, некоторым домам это сделать не удалось по ряду объективных причин. Однако отсутствие данного документа еще не свидетельствует о том, что жители этих многоквартирников обречены на замерзание в своих квартирах. Отопительный период во всех этих домах, как и в городе в целом, начался своевременно. На это обратил внимание депутатов председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Как пояснил замглавы города Павел Перевалов, существуют технические условия, при которых в старом жилом фонде не представляется возможным выполнить, например, мероприятия по промывке системы отопления, а такие дома согласно федеральным правилам оцениваются как не готовые к отопительному сезону.

Евгений Заболотный предложил администрации Тюмени инициировать внесение изменений в методику составления отчета о подготовке жилфонда к отопительному периоду, в частности, вынести аварийные многоквартирные дома, подключенные к централизованному теплоснабжению, в отдельную категорию. В таком случае комиссии не придется ломать голову, как оценивать обстановку на этих объектах, управляющую компанию не ставить в неудобную ситуацию, и, что немаловажно, не дезинформировать тюменцев.

В администрации города инициативу изменить методику отчетности сочли справедливой. "Мы рассмотрим необходимость выделения данных домов в отдельную категорию, поскольку подход здесь должен быть дифференцированным", – согласился глава города Руслан Кухарук.

При этом он еще раз подчеркнул, что вне зависимости от наличия паспортов жилищного фонда специалисты предпримут все меры, чтобы в отопительный период в квартирах горожан было тепло.

Татьяна Тихонова