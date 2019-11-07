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Школьники из пяти регионов России посмотрели спектакль "Медведь" в Тобольске

Общество, 18:37 07 ноября 2019

концертно-театральное объединение Тюменской области | Фото: концертно-театральное объединение Тюменской области

240 школьников из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Омской, Томской областей и Республики Коми в дни каникул посетили Тобольский драматический театр, сообщает концертно-театральное объединение Тюменской области.

Школьники приехали в город в рамках национального туристического проекта "Императорский маршрут". Они посмотрели спектакль по произведению Чехова "Медведь" и побывали на экскурсии по закулисью старейшего театра Сибири.

Спектакль "Медведь" играется не на сцене драматического театра, а в доме генерал-губернатора. Режиссер Валерий Медведев создал собственную композицию, используя неожиданный ход. Романовы - герои его инсценировки, основанной на реальных событиях, устраивают домашнюю репетицию спектакля по водевилю Чехова. За счет такой удвоенной театральности внешний уровень приобретает положение усиленной действительности.

Главные роли в спектакле играют коренные тоболяки. Роль Николая II в спектакле сыграл директор драматического театра Евгений Пономарев. Роль цесаревны Ольги исполнила актриса Ирина Полыгалова.

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# Тобольск , Тобольский драматический театр

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