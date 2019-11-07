Дмитрий Горицкий: бюджет Тюменской области на ближайшие три года остается бюджетом развития

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Бюджеты Тюменской области последних лет всегда были бюджетами развития. Не стал исключением и проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов, который в первом чтение был рассмотрен 7 ноября на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Об этом заявил председатель комитета Дмитрий Горицкий, комментируя итоги заседания.

Правительство региона, областная дума постоянно нацелены на увеличение доходной части бюджета, на создание условий для работы инвесторов.

"В противном случае, - подчеркнул Дмитрий Горицкий, - любой бюджет рано или поздно придет к бюджету стагнации. На сегодняшний день мы видим, что инвестиционная привлекательность Тюменской области по-прежнему находится на высоком уровне, мы видим, что количество заводов или учреждений, которое открывается на территории Тюменской области либо напрямую, либо в технопарках, которые создаются органами власти Тюменской области, растет".

В определенной мере эту мысль подтверждают и изменения в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета – доля налоговых доходов с 96 процентов в 2019 году должна вырасти до 99 процентов – в 2022 году.

И основным доходным источником, как и прежде, является налог на прибыль организаций. Его удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2020 год составит 69%, в абсолютном выражении – 106 млрд 375 млн рублей; на 2021 год – 69,5%, или 113 млрд 286 млн рублей; на 2022 год – 68,5%, или 117 млрд 399 млн рублей.

Вторым по объему поступления в областной бюджет является налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составит в 2020 году 15%, или 22 млрд 476 млн рублей; в 2021 году – 15%, или 24 млрд 812 млн рублей; в 2022 году – 16 %, или 27 млрд 863 млн рублей.

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год, как доложил на заседании комитета заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, запланирован в размере более 162 мдрд рублей.

Доходы областного бюджета на 2021 год планируются в объеме 170 млрд 372 млн рублей. На 2022 год доходы областного бюджета запланированы в объеме 178 млрд 968 млн рублей. В то же время, бюджет Тюменской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов останется социально ориентированным.

"Расходы на социальную сферу в 2020 году составят 47% от общей статьи расходов. В 2021 и 2022 года – 50 и 44% соответственно", - пояснил он. Серьезные ресурсы бюджета будут направлены на развитие системы образования – более 94 млрд рублей на ближайшие три года. Из них более 33 млрд рублей на 2020 год.

"В 2020 году будет введен 21 объект, - подчеркнул заместитель директора департамента финансов Тюменской области. – Это 7 детских садов, 12 общеобразовательных школ, одна школа искусства, одно спортивное сооружение. В 2021 году запланировано строительство 15 объектов. Кроме того, запланированы средства на разработку проектной документации еще почти на три десятка объектов образования".

Расходы на здравоохранение в предстоящем бюджетном цикле составят более 68 млрд рублей, в том числе на 2020 год – почти 28 млрд рублей.

На программу "Социальная политика" в следующем бюджетном цикле запланировано более 104 млрд рублей.

Члены комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам рекомендовали принять проект закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в первом чтении.

Борис Олейник