Тюменцы узнают, как помочь детям с особыми потребностями на образовательном сайте

| Фото: министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Тюменские родители смогут узнать о том, как помочь детям с особыми потребностями на образовательном портале для развития детей дошкольного возраста.

Наработки, которые представлены на портале, станут доступны родителям после того, как они зарегистрируются. Здесь размещены видеолекции по пяти диагнозам: расстройства аутистического спектра, ДЦП, задержка психического развития и умственная отсталость, гиперактивность, дети с кохлеарными имплантами.

"На каждый диагноз есть мини-курс, состоящий из нескольких уроков. Например, блок посвящен детям с диагнозом ДЦП. В этот курс включены пять лекций. Одна педиатра, вторая рефлексотерапевта, третья психолога или нейропсихолога. Диагноз рассматривается с разных сторон, что позволяет получить комплексное представление о нем. Родители и педагоги смогут посмотреть видеолекции и понять, как общаться и заниматься с ребенком", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор учебно-практического центра "Эксперт" Марина Бакулина.

На сайте созданы два модуля диагностирования для детей с диагнозами расстройства аутистического спектра и с задержкой психического развития. Пройти диагностику на портале родители смогут бесплатно.

"Родители могут ответить на вопросы анкеты, получить информацию о рисках. Они узнают, на что необходимо обратить внимание, к какому специалисту обратиться. Нельзя без очного осмотра врачом-специалистом что-то конкретно сказать. Но, по крайней мере, мама всегда видит, что происходит с ребенком, и после диагностики она сможет понять, стоит ли пойти к дополнительным специалистам. Это позволит заметить отклонения от нормы и вовремя заняться профилактикой. В случае с этими диагнозами время терять нельзя", — добавила Марина Бакулина.

База знаний будет пополняться информацией и дальше.

Инна Пахомова