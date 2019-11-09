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Золото и бронза этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае - у российских одиночниц

Спорт, 17:51 09 ноября 2019

https://fsrussia.ru/ | Фото: https://fsrussia.ru/

Россиянка Анна Щербакова выиграла четвертый этап серии Гран-при Cup of China в Чунцине. Сатоко Мияхара из Японии - серебряный призер. Елизавета Туктамышева завоевала бронзу. Еще одна отечественная спортсменка Софья Самодурова по итогам соревнований стала пятой, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, 15-летняя Анна Щербакова одержала свою вторую победу на этапах Гран-при и первой из фигуристок России отобралась в финал серии. На этапе в Китае, как и в США, Анна откатала произвольную программу с двумя четверными лутцами - самыми сложными прыжками в фигурном катании, которые исполняют не все представители мужского катания.

Елизавета Туктамышева в Чунцине чисто исполнила два тройных акселя, что обеспечило спортсменке место на пьедестале. Однако ошибки в короткой программе и помарки в произвольной на выезде с прыжков не дали ей подняться выше третьего места.

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# Гран-при , фигурное катание

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