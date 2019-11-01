Россияне стали больше тратить на товары для спорта

| Фото: федерация волейбола Тюменской области | Фото: федерация волейбола Тюменской области

Россияне стали больше тратить на товары для спорта. Совокупный объем затрат в июле-октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, пишет РИА Новости.

Средний чек покупки в спортивных магазинах вырос по отношению к показателю прошлого года на 4%, поднявшись до уровня 4,2 тыс. рублей за одно посещение магазина. При этом совокупный объем затрат россиян (общий объем покупок в денежном выражении) на спорттовары вырос за год на 15%.

По данным авторов исследования, более 63% покупок спорттоваров осуществлялось путем безналичной оплаты, в то время как в 2018 году этот показатель составлял 55%. В топ-3 покупок вошли кроссовки, спортивные брюки и куртки.