Сувениры ко Дню матери предлагают изготовить в Ялуторовском музее
| Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте
Создать сувенир ко Дню матери приглашают ялуторовчан и гостей города в музее "Дом природы" 23 ноября, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.
На мероприятии "Любовью материнской мир прекрасен" гости смогут поиграть в игру-бродилку "Легко ли быть мамой" по экспозициям музея "Дом природы", вспомнят заботливых мам из мультфильмов на игре "Сказочные мамы", смастерят сувенир на мастер-классе "Биокерамика".
Место проведения: музей "Дом природы", Ялуторовск, ул. Революции, 54. Вход свободный.
Телефоны для справок: 8 (34535) 2-01-94, 3-25-58.