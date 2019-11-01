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Сувениры ко Дню матери предлагают изготовить в Ялуторовском музее

Общество, 08:32 12 ноября 2019

Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте

Создать сувенир ко Дню матери приглашают ялуторовчан и гостей города в музее "Дом природы" 23 ноября, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.

На мероприятии "Любовью материнской мир прекрасен" гости смогут поиграть в игру-бродилку "Легко ли быть мамой" по экспозициям музея "Дом природы", вспомнят заботливых мам из мультфильмов на игре "Сказочные мамы", смастерят сувенир на мастер-классе "Биокерамика".

Место проведения: музей "Дом природы", Ялуторовск, ул. Революции, 54. Вход свободный.

Телефоны для справок: 8 (34535) 2-01-94, 3-25-58.

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# День матери , музей , сувенир

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