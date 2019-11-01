В России появится геном для лечения ВИЧ-инфекции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Производство российских систем редактирования генома CRISPR открывает Роспотребнадзор для лечения ВИЧ-инфекции, сообщает ведомство.

Последние достижения науки позволили предложить принципиально новый подход к лечению ВИЧ-инфекции – генную терапию. Это совокупность генно-инженерных, биотехнологических и медицинских методов для внесения изменений в генетический аппарат клеток человека для лечения заболеваний.

Направленное геномное редактирование широко применяется для разработки генотерапевтических препаратов против различных инфекционных заболеваний. Наиболее перспективным направлением в редактировании генома является использование системы CRISPR/CAS, которая позволяет редактировать геном посредством специфической локализации CAS белка на сегментах генома мишени и удаления областей генома, содержащих нежелательные последовательности (для "выключения" генов) и/или мутации (для коррекции работы генов).

"Системы направленного редактирования генома CRISPR могут стать универсальным инструментом для терапии социально значимых инфекций, таких как ВИЧ, а также наследственных и приобретенных заболеваний, среди которых рак, аутоиммунные и орфанные заболевания", — сказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

Как отметила Анна Попова, направленное геномное редактирование за короткое время заняло передовые позиции среди других технологий модификаций генома.

Высокотехнологичное производство в России не только полностью удовлетворит запросы российских ученых, которые проводят исследования в различных отраслях (биотехнологии, сельском хозяйстве, аквакультуре и других), но и позволит решить проблемы импортозамещения и вывести российскую науку и экономику на новый уровень.

По данным ВОЗ, за последние 20 лет численность ВИЧ-инфицированных в мире возросла в два раза и достигла 36,9 млн человек.