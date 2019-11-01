"Помощник экстрасенса" обманул тюменку на крупную сумму

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

1 млн 300 тыс. рублей похитил у тюменки под предлогом снятия порчи "помощник экстрасенса", сообщает областное УМВД.

Полицейские выяснили, что потерпевшая оставила заявку на одном из сайтов, где неизвестные предоставляли услуги экстрасенсов. Позже ей позвонил мужчина, который представился помощником экстрасенса. Он заявил, что жизненные проблемы у женщины из-за порчи.

Мошенник убедил тюменку пройти обряды исцеления. Все манипуляции проводились дистанционно, а за услуги женщина отправила около 1 млн 300 тыс. рублей на указанный счет неустановленного банка. Позже мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.