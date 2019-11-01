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Руководитель аппарата губернатора перешел на должность заместителя главы Тюмени

Политика, 12:47 11 ноября 2019

orv.gov.ru/ | Фото: orv.gov.ru/

Руководитель аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко переходит на работу в администрацию Тюмени, на должность заместителя главы города. Об этом сообщил губернатор Александр Моор 11 ноября.

В новом качестве Артем Дяченко будет курировать административный департамент Тюмени и вопросы цифровизации.

Артем Дяченко с отличием закончил Тюменский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2010 году получил второе высшее образование в ТюмГУ по направлению "Юриспруденция". С 2004 года работает в аппарате губернатора Тюменской области, в июне 2018 года назначен его руководителем. Женат, воспитывает двоих детей.

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