Лжесотрудник банка выманил у тоболяка более трехсот тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Тобольска лишился 338 тыс. рублей, поверив мошеннику. Неизвестный представился сотрудником банка и убедил тоболяка, что с его банковской карты пытаются похитить деньги, сообщает межмуниципальный отдел МВД России "Тобольский".

С заявлением о хищении крупной суммы в дежурную часть тобольской обратился мужчина 1969 года рождения. Потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он заверил тоболяка, что с его банковских счетов пытаются незаконно снять средства, а чтобы предотвратить кражу, необходимо перевести деньги на другой счет, который якобы открыт на имя потерпевшего.

Не заподозрив обмана, тоболяк снял часть денежных средств с кредитной карты и перевел на неизвестный счет 338 тыс. рублей. Только когда лжесотрудник банка начал выяснять у тоболяка про другие карты, мужчина понял, что попался на уловку злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".