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Итоги ремонта региональных дорог подвели в Уватском районе

Общество, 12:22 12 ноября 2019

Архивное фото: rosavtodor.ru | Архивное фото: rosavtodor.ru

Итоги ремонта региональных дорог в Уватском районе в 2019 году подвели на совещании с участием подрядных организаций, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Дорогу, ведущую к Солянке отсыпали щебнем на протяжении 2,5 км, предстоит отремонтировать еще 1,5 км. Работы, по словам заместителя директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петра Демидюка, затянулись из-за обильных дождей осенью. Ежедневные осадки не позволяли укрепить основание и начать отсыпку.

"Гарантия на ремонтные работы распространяется на четыре года. Если покрытие будет повреждено, его восстановят весной. При необходимости заново укрепим кюветную часть", – прокомментировал он.

Отметим, в 2020 году запланировано отремонтировать несколько региональных дорог в Уватском районе, среди них три километра подъездной дороги к Туртасу, три с половиной км подъездной дороги к с. Демьянское, пять км подъездной дороги к Демьянке и 10 км дороги, ведущей к Красному Яру.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , региональные дороги , ремонт дорог , Уватский район

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