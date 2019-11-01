  • 11 ноября 201911.11.2019понедельник
  • USD63,7295
    EUR70,4211
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

Всемирный день дзюдо отметили в Нижнетавдинском районе

Спорт, 17:10 11 ноября 2019

администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

Спортивный фестиваль, приуроченный к празднованию Всемирного дня дзюдо, прошел в Нижнетавдинской детско-юношеской спортивной школе, сообщает администрация муниципального района.

В турнире по ката спортсмены демонстрировали приемы, соответствующие желтому, оранжевому и зеленому поясам. Происходило это под строгим наблюдением жюри.

В желтом поясе лучшими стали Сидоров Вячеслав и Казаков Павел. Демонстрация приемов из оранжевого пояса принесла победу Рустаму Бахриеву и Макару Базадырову. Лучше всех справились с выполнением приемов из зеленого пояса Налимов Евгений и Бабиков Игорь.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , Нижнетавдинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 11.11.2019Всемирный день дзюдо отметили в Нижнетавдинском районе
16:49 11.11.2019Игроки "Рубина" стали мастерами спорта России
15:10 11.11.2019Тюменцы могут бесплатно заниматься американским футболом и флаг-футболом
10:57 11.11.2019Футболисты "Тюмени" разгромили кемеровчан