Всемирный день дзюдо отметили в Нижнетавдинском районе

| Фото: администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

Спортивный фестиваль, приуроченный к празднованию Всемирного дня дзюдо, прошел в Нижнетавдинской детско-юношеской спортивной школе, сообщает администрация муниципального района.

В турнире по ката спортсмены демонстрировали приемы, соответствующие желтому, оранжевому и зеленому поясам. Происходило это под строгим наблюдением жюри.

В желтом поясе лучшими стали Сидоров Вячеслав и Казаков Павел. Демонстрация приемов из оранжевого пояса принесла победу Рустаму Бахриеву и Макару Базадырову. Лучше всех справились с выполнением приемов из зеленого пояса Налимов Евгений и Бабиков Игорь.