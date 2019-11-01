Паром "Тоболяк" прекращает перевозку автотранспорта через Иртыш

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Паром "Тоболяк" прекращает работу на переправе Тобольск - Бекерево через р. Иртыш 12 ноября.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал начальник отдела транспорта и связи администрации города Федор Духно. По его словам, работу парома, перевозящего транспорт, замедляет шуга, появившаяся на Иртыше.

"Паромная переправа Тобольск - Бекерево переходит на режим работы в ледовой обстановке. 15-16 ноября будут сняты причалы ПП-4 и С-4. Это не отразится на работе переправы. Паром "СП-20" будет ходить по расписанию, просто швартоваться будет прямо к берегу", - разъяснил Федор Духно.

Работа парома "СП-20" прекратится после того, как будет налажено пешеходное движение через реку. В прошлом году это произошло 19 ноября.

В случае возникновения сбоев в работе паромной переправы Тобольск - Бекерево тоболякам рекомендуют обращаться по телефону 25-12-34

Евгений Новосёлов