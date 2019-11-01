ГИБДД: на дорогах области за сутки погибли два пешехода

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять ДТП зарегистрировано на дорогах Тюменской области за 11 ноября. Два человека погибли, четыре получили различные травмы, в том числе один несовершеннолетний ребенок.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил сотрудник пресс-службы региональной ГИБДД Евгений Шикунов.

"Погибшие – пешеходы. Одно ДТП произошло в 23 часа 40 минут на 29 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Водитель автомобиля КДМ, двигаясь со стороны Тобольска в Тюмень, допустил наезд на пешехода – женщину 1986 года рождения, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении. Она скончалась на месте до прибытия кареты скорой помощи. Возможно, если бы на ней были светоотражающие элементы, удалось бы избежать происшествия", - рассказал он.

Второй случай наезда на пешехода со смертельным исходом был зарегистрирован в Ялуторовске в 17 часов 20 минут. На ул. Щорса у дома №33 водитель "Лады – 2114" совершил наезд на пешехода – мужчину 1977 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил тяжелую травму головы, был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

В 8 часов 40 минут на ул. Елизарова Тюмени был сбит школьник. Водитель Skoda Octavia сбил девочку 2011 г.р., которая переходила дорогу на красный цвет. Она получила телесные повреждения головы и коленного сустава. Была доставлена в больницу.

Сотрудники ГИБДД, отмечая рост происшествий с участием пешеходов, призывают всех участников дорожного движения быть внимательными, уважать друг друга, соблюдать ПДД.

Анжела Лебедева