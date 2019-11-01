Акция "Сообщи, где торгуют смертью" проходит в Тюменской области

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью" проходит в Тюменской области с 11 по 22 ноября.

Как сообщает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, акция проводится для привлечения внимания к проблеме наркомании и незаконного оборота наркотиков, объединения усилий общества и правоохранительных органов в деле пресечения фактов реализации психоактивных веществ.

Любую информацию, связанную с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, круглосуточно можно сообщить по единому номеру "102" или оставив обращение на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.