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Акция "Сообщи, где торгуют смертью" проходит в Тюменской области

Общество, 12:45 12 ноября 2019

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью" проходит в Тюменской области с 11 по 22 ноября.

Как сообщает управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, акция проводится для привлечения внимания к проблеме наркомании и незаконного оборота наркотиков, объединения усилий общества и правоохранительных органов в деле пресечения фактов реализации психоактивных веществ.

Любую информацию, связанную с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, круглосуточно можно сообщить по единому номеру "102" или оставив обращение на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.

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# акция , УМВД России по Тюменской области

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