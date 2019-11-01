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Александр Моор ответит на вопросы тюменцев в программе "Час с губернатором"

Политика, 13:07 12 ноября 2019

из архива ИА "Тюменская линия" | Фото: из архива ИА "Тюменская линия"

Программа "Час с губернатором" начнется 12 ноября в 19 часов на канале "Россия 24". Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте ГТРК "Регион-Тюмень" и в соцсетях.

Александр Моор расскажет о значимых событиях, которые произошли в Тюменской области за десять месяцев 2019 года, проанализирует основные социально-экономические показатели.

Глава региона оценит реализацию национальных проектов в Тюменской области, прокомментирует темы развития цифровой экономики, дорожной инфраструктуры, модернизации здравоохранения, создания межрегионального научно-образовательного центра, комфортной городской среды.

Во время эфира губернатор ответит на вопросы жителей области. Задать интересующие вопросы можно в ходе программы по телефонам (3452) 41-85-17, 41-85-38, 41-85-32.

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# Александр Моор , Час с губернатором

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