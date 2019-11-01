Тюменец Андрей Парфенов победил на Кубке Восточной Европы FIS по лыжным гонкам

| Фото: Федерации лыжных гонок России во Вконтакте | Фото: Федерации лыжных гонок России во Вконтакте

Андрей Парфенов из Тюменской области победил на Кубке Восточной Европы FIS по лыжным гонкам в Щучинске Республики Казахстан 12 ноября, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В первый соревновательный день Кубка состоялся индивидуальный спринт классическим стилем на 1,5 км. тюменец финишировал первым. Вторым стал Ермил Вокуев из Республики Коми, третий Александр Панжинский, Москва.