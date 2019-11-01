На автотрассе в сторону Тюмени временно ограничат движение

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Движение на 27 км трассы Р-404 в сторону Тюмени будет временно ограничено в ночь с 13 на 14 ноября, сообщает Уралуправтодор.

Причина - монтаж надземного перехода. Поочередное закрытие движения пройдет по следующему графику: с 22 часов движение в направлении Тюмени будет организовано по двум полосам.

С 23 часов до 23 часов 20 минут будет полностью перекрыта проезжая часть на момент монтажа перехода. С 23 часов 20 минут до 00 часов 20 минут планируется завершение работ.

Строительство надземных переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывать информацию при планировании маршрута.

Благодаря новым переходам пешеходы смогут безопасно пересекать трассу. Искусственные сооружения освещены, для защиты пешеходов укрыты светопрозрачной крышей. Покрытие перехода выполнено из противоскользящих материалов. Для большего комфорта и безопасности маломобильных пешеходов переходы оборудованы подъемными площадками.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63- 06 (звонок бесплатный).