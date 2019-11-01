Источник гаффской болезни установлен, ситуация под контролем

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Источник гаффской болезни в Тобольском районе Тюменской области установлен, ситуация под контролем.

Об этом было заявлено на очередном заседании оперативного штаба под председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик 12 ноября.

Новых случаев заболевания гаффской болезнью в Тюменской области с 25 октября не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Благодаря профессионализму врачей удалось избежать летальных случаев. В больнице на лечении пока остаются два человека.

Ежедневные подомовые обходы жителей дер. Ачиры Тобольского района и близлежащих населенных пунктов Тобольского района продолжаются. Как доложил главный врач Областной больницы N3 (Тобольск) Марат Баширов, все это время в дер. Ачиры работают фельдшеры: до обеда прием открыт в местном ФАПе, после обеда проводится подомовой обход.

На заседании штаба специалисты представили итоги клинического исследования - причинно-следственные связи установлены. Источником заболевания стала рыба из озера Андреевское, расположенного возле дер. Ачиры Тобольского района.

На контроле штаба остается поручение по усилению контроля за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием происхождения рыбы (места вылова) всем торговым организациям, расположенным на территории Тюменской области, исполнение запрета несанкционированной торговли рыбой на территории Тюменской области. По данным главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо, вся изъятая рыба, в том числе в трех субъектах федерации, куда были поставки, уничтожена.

Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрели информацию о продовольственной безопасности жителей Заболотья – территория относится к категории труднодоступных. Заместитель главы Тобольского района Марат Бакиев доложил, что несмотря на то, что жители села традиционно все продукты длительного хранения приобретают с запасом, в местный продуктовый магазин в начале ноября завезли еще 2,5 тонны продуктов. Наталья Шевчик поручила продолжить вести постоянный оперативный мониторинг ситуации для принятия необходимых мер по организации наличия продуктов питания в торговых точках.