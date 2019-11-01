Тюменцы выступят на первенстве России по дзюдо

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Более 20 спортсменов примут участие в юниорском первенстве России по дзюдо в Красноярске 14 ноября, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Спортсмены Тюменской области в составе сборной команды Уральского федерального округа выступят на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Лучшие дзюдоисты cо всей страны выйдут на татами Дворца спорта им. Ивана Ярыгина. Борьба развернется в 16 весовых категориях.

Среди участников от команды области выступят спортсмены, в том числе призеров Кубков Европы и первенств России прошлых лет: Георгий Третьяков (до 60 кг), Иван Черных и Шамиль Умаев – до 66 кг, Новруз Новрузов (до 81 кг), Джавад Гусейнов (до 100 кг), Любовь Тимофейчева (до 57 кг), Ирина Непочтова (до 70 кг), Любовь Орлова (до 78 кг) и Валерия Таратунина (св. 78 кг).

Онлайн результаты и онлайн трансляция на сайте в дни соревнований. Начало утренней части в 10 часов, финальные поединки – в 17 часов ежедневно. Время указано местное (опережает тюменское на 2 часа).