Александр Моор: строительство школ и детских садов в регионе идет по плану

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство новых школ и детских садов в Тюменской области идет по плану. Об этом заявил глава Тюменской области Александр Моор в эфире программы "Час с губернатором" 12 ноября.

"Вопрос принципиальный, он находится на моем личном контроле. В соответствии с национальными проектами, которые определил президент в майском указе, мы должны в 2021 году удовлетворить всю потребность в местах в детских садах для детей старше полутора лет. Существует электронная очередь, исходя из которой мы сформировали карту и план строительства учреждений", - отметил глава региона.

Он добавил, что в 2019 году идет этап проектирования новых детских садов. Так, в ноябре будет заключен контракт на строительство детского сада в микрорайоне Ямальский-1. В 2020-2021 годах начнется активное строительство зданий.

То же самое касается строительства школ. Уже началось возведение школы в Казарово, заключены контракты на строительство образовательных учреждений на ул. Зелинского и в Заречном микрорайоне.

Говоря о строительстве школ, Александр Моор подчеркнул, что все они строятся как культурно-спортивно-образовательные центры.

"Мы понимаем, что школа – это гибкое пространство, которое может адаптироваться под образовательный и творческий процессы. И настаиваем на том, чтобы школы сегодня работали до обеда как образовательные учреждения, а после обеда – как центры, где можно заняться спортом, рисованием, пением или танцами. Считаю, что такая модель экономически целесообразна и удобна с точки зрения обслуживания инфраструктуры и безопасного нахождения детей", - добавил губернатор.

Любовь Голышева