Работы на месте провала на улице Харьковской пройдут без отключения воды

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Восстановительные работы на месте провала на ул. Харьковской планируют провести без отключения воды, сообщает пресс-служба компании "Тюмень Водоканал".

Напомним, повреждение канализационного коллектора на пересечении ул. Харьковской и Одесской в Тюмени произошло 12 ноября. В результате подмыва дорожного полотна образовался провал. На время проведения работ движение по ул. Харьковской в сторону ул. Пермякова перекрыли.

Минувшей ночью сотрудники "Тюмень Водоканала" вели земляные работы по укреплению и очистке котлована и промывке трубопровода.

"План восстановительных работ не предусматривает отключение водоснабжения. В ночь 13 на 14 ноября в часы, когда происходит естественное снижение уровня стоков, будут проведены работы в котловане. Дополнительно пройдет телеинспекционное обследование всего участка трубопровода до КНС-8. По итогам ночных работ будет установлена точная причина обвала", — пояснил главный инженер ООО "Тюмень Водоканал" Андрей Максимов.

Работы по восстановлению пропускной способности коллектора, пролегающего на глубине 5,4 метра, ведутся круглосуточно.