Подготовкой к запуску тобольского аэропорта займется холдинг "Аэропорты Регионов"

| Фото: СИБУР-Тобольск | Фото: СИБУР-Тобольск

Запуск посадочной полосы, строительство которой сейчас ведется в Тобольске, обеспечит холдинг "Аэропорты Регионов", сообщают тобольские предприятия СИБУРа.

На первом этапе оператор должен сформировать штатное расписание, подобрать и обучить персонал будущего тобольского аэропорта, обеспечить юридическое и организационное сопровождение регистрации и запуска взлетно-посадочной полосы, разработать порядок содержания аэродрома в зимнее время.

Следующим этапом по подготовке к запуску аэропорта станет формирование маршрутной сети. Рассматриваются варианты сотрудничества со всеми проявившими интерес перевозчиками. Первые тестовые полеты могут состояться в первом квартале 2020 года. Регулярные перелеты для жителей и гостей города начнутся в начале 2021 года, после ввода аэровокзала.

Как рассказал генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский, компания - единственная в России, которая строила и запускала аэропорты с нуля.

"Накопленные компетенции позволяют в сжатые сроки подключиться к проекту возведения нового аэропорта в Тобольске. Задача сегодня - предложить оптимальные проектные решения, реализовать их и организовать запуск работы аэропорта. Мы считаем, что Тобольск обладает неплохим потенциалом для развития авиасообщения, и с появление аэропорта появится возможность его реализовать", - отметил Евгений Чудновский.

Сейчас на стройплощадке будущего аэропорта заканчивается бетонирование взлетно-посадочной полосы. Одновременно ведутся работы по строительству рулежных дорожек и перрона. В полном объеме завершить работы по бетонированию планируется в конце ноября. Тогда же начнется монтаж ключевого радиотехнического оборудования: модульного командно-диспетчерского пункта, радиомаячной системы посадки, автоматического радиопеленгатора, отдельной приводной радиостанции. В проекте задействовано более 2 тыс. человек и 832 единицы техники.

По мнению генерального директора "ЗапСибНефтехима" и "СИБУР Тобольска" Игоря Климова, новый аэропорт станет тобольским окном в Евразию.

"Тобольск привлекателен с точки зрения инвестиционного и туристического потенциала. При сохранении текущих тенденций перспективы развития пассажиропотока в Тобольске оптимистичны. Туристический потенциал города еще не реализован в полной мере, чему во многом препятствуют логистические сложности. Не все путешественники готовы тратить 3-4 часа на дорогу из Тюмени. Увеличение турпотока даст толчок развитию малого бизнеса Тобольска, городской среды", - подчеркнул Игорь Климов.