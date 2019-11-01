Тобольск стал обладателем премии "На пике формы"

| Фото: с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личной страницы Максима Афанасьева в Instagram

Тобольск стал победителем премии "На пике формы" в номинации "Импульс. Территория" на форуме в Екатеринбурге. Об этом на своей странице в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

Вручение награды прошло на XIV международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен" в Екатеринбурге. Номинация "Импульс. Территория" создана для вторых городов региона, наиболее эффективно развивающихся в сложных экономических условиях.

В финальном голосовании Тобольск обошел Нижневартовск, Магнитогорск и Миасс, набрав 100% голосов. В состав экспертного совета вошли представители науки, бизнеса, благотворительных организаций, СМИ.

За победу в номинации Тобольск удостоен именной гравюры. Максим Афанасьев поздравил тоболяков с этим успехом, отметив, что это общая победа.

Напомним, IV Общероссийского форума стратегического развития "Города России 2030: территория проектов" стартовал в Екатеринбурге 13 ноября. Глава Тобольска Максим Афанасьев выступил с докладом о реализации национальных проектов в городе.

"На заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в УФО доложил о реализации национальных проектов в нашем городе, о том, что работу по повышению качества жизни тоболяков, по созданию комфортной городской среды, начали в рамках программы "Тобольск 2020". Программа, разработанная правительством Тюменской области, администрацией города и компанией СИБУР стала фундаментом для реализации основных национальных проектов и региональных подпрограмм. Спасибо всем за поддержку! Нам есть что рассказать коллегам из других муниципалитетов", - написал глава Тобольска.

Евгений Новосёлов