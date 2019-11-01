Тюменцы большинством голосов одобрили проект городского бюджета

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2020 и плановый 2021–2022 годы прошли в актовом зале Дворца "Пионер" 14 ноября. Высказать свои замечания, предложения и рекомендации по главному финансовому документу, определяющему социально-экономическое развитие города на ближайшее время, собрались более двухсот горожан. Присутствовали также представители исполнительной власти, ТОСов, общественники, депутаты городской думы.

Об основных направлениях и объемах расходования городского бюджета рассказал директор департамента финансовой и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук. Ожидается, что в 2020 году расходы городского бюджета увеличатся на 23 % и составят 33,6 млрд рублей.

8,5 млрд рублей, а это около четверти бюджета, будет направлено на ремонт и оснащение современным оборудованием объектов социальной сферы, на строительство, реконструкцию дорожной инфраструктуры, а также благоустройство территории города.

95 % от расходной части бюджета будет направлено на реализацию важнейших городских программ: на развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики, дорожно-транспортной сети, благоустройства, реализацию жилищной политики. На развитие человеческого капитала предусмотрено 15,6 млрд рублей - практически половина бюджетных средств. При этом расходы на программы образования вырастут на 18 %, культуры – на 30 %, молодежной политики – на 12 %.

Также проект бюджета предусматривает средства на дальнейшие мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилья и благоустройство дворов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Предусмотрены средства и на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В целом Андрей Пилипук охарактеризовал бюджет на три года как сбалансированный и бездефицитный, сохранивший преемственность с бюджетами прошлых лет социально ориентированный документ.

Обсуждение проекта бюджета традиционно проходило в формате вопросов и предложений горожан и ответов и комментариев специалистов администрации Тюмени. Жителей волнуют темы благоустройства, устройства ливневой канализации, озеленения города.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

За то, чтобы принять главный финансовый документ города, выступил 131 человек - большинство участников голосования. Против проголосовали 12 человек, семь воздержались.

"Тюменцы - современные и грамотные люди, и наш город не развивался бы так динамично и не занимал ведущие позиции во всевозможных рейтингах на федеральном уровне, не будь у нас таких граждан, - заметил депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. - У людей всегда есть вопросы, возникающие ситуативно, другие появляются на плановой основе. Например, озеленение и экология - горожане говорили об этих моментах очень долго. И совместные обсуждения позволили выйти на системную работу по этим направлениям - как мы слышали сегодня, в следующем году в Тюмени появятся более восьми тысяч новых деревьев".

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

В ближайшее время бюджет будет рассмотрен на заседании профильной комиссии Тюменской городской думы.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Николай Ступников