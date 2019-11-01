Нижнетавдинским школьникам рассказали о работе Пенсионного фонда

| Фото: администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

Урок пенсионной грамотности прошел в Нижнетавдинской средней школе. Старшеклассники узнали о работе Пенсионного фонда, а также ребят сориентировали в терминах пенсионного законодательства, объяснили, что такое СНИЛС, пенсионные баллы, страховой стаж и что понимается под словами "официальное трудоустройство", сообщает администрация муниципального района.

Внимание старшеклассников было обращено на важность СНИЛСа. Этот документ необходим при трудоустройстве, потому что данные о периодах работы и заработной плате отражаются в личном кабинете гражданина.

Далее школьникам было показано, как зарегистрироваться на портале госуслуг. Их ознакомили с сайтом Пенсионного фонда и и личным кабинетом гражданина и сервисом "Пенсионный калькулятор". Его задача – разъяснить порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также показать, как на размер страховой пенсии влияет ряд факторов.