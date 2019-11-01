  • 15 ноября 201915.11.2019пятница
  • USD64,2101
    EUR70,6761
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер южный

Нижнетавдинским школьникам рассказали о работе Пенсионного фонда

Общество, 18:27 15 ноября 2019

администрации Нижнетавдинского района | Фото: администрации Нижнетавдинского района

Урок пенсионной грамотности прошел в Нижнетавдинской средней школе. Старшеклассники узнали о работе Пенсионного фонда, а также ребят сориентировали в терминах пенсионного законодательства, объяснили, что такое СНИЛС, пенсионные баллы, страховой стаж и что понимается под словами "официальное трудоустройство", сообщает администрация муниципального района.

Внимание старшеклассников было обращено на важность СНИЛСа. Этот документ необходим при трудоустройстве, потому что данные о периодах работы и заработной плате отражаются в личном кабинете гражданина.

Далее школьникам было показано, как зарегистрироваться на портале госуслуг. Их ознакомили с сайтом Пенсионного фонда и и личным кабинетом гражданина и сервисом "Пенсионный калькулятор". Его задача – разъяснить порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также показать, как на размер страховой пенсии влияет ряд факторов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Нижнетавдинский район , Пенсионный фонд , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 15.11.2019Выпускники из Тюменской области получат профессиональный опыт за счет стажировок
18:38 15.11.2019В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги научно-технической конференции
18:27 15.11.2019Нижнетавдинским школьникам рассказали о работе Пенсионного фонда
18:16 15.11.2019Тоболяки освоили технику домовой росписи