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Отборочные соревнования сборной России по биатлону завершились в Тюмени

Спорт, 19:28 16 ноября 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Светлана Миронова, представляющая Томскую область, одержала победу в двух тренировочных спринтерских гонках у женщин на отборочных соревнованиях сборной страны по биатлону, которые завершились в Тюмени 16 ноября, сообщает Союз биатлонистов России.

По итогам сборов определен состав национальной команды на декабрьские этапы Кубков мира и IBU.

Добавим, что на трех этапах Кубка мира Россию представят также Кристина Резцова, Тамара Воронина, Екатерина Юрлова-Перхт и тюменские спортсменки Лариса Куклина и Виктория Сливко.

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# биатлон , Кубок мира по биатлону , сборная России

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