Отборочные соревнования сборной России по биатлону завершились в Тюмени

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Светлана Миронова, представляющая Томскую область, одержала победу в двух тренировочных спринтерских гонках у женщин на отборочных соревнованиях сборной страны по биатлону, которые завершились в Тюмени 16 ноября, сообщает Союз биатлонистов России.

По итогам сборов определен состав национальной команды на декабрьские этапы Кубков мира и IBU.

Добавим, что на трех этапах Кубка мира Россию представят также Кристина Резцова, Тамара Воронина, Екатерина Юрлова-Перхт и тюменские спортсменки Лариса Куклина и Виктория Сливко.