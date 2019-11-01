Тюменский "Рубин" покорил "Югру"

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги одержал победу над "Югрой" из Ханты-Мансийска 15 ноября. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Оба клуба входят в лидирующую группу таблицу чемпионата. Рубиновцы вышли на лед в статусе лидера своей конференции. Место на последнем рубеже хозяев занял Егор Назаров. Нападающий Андрей Рычагов, проводивший первый матч за тюменский клуб, стал "центром" второго звена с Егором Поповым и Денисом Давыдовым.

В первой же атаке югорчане открыли счет: рубиновцы не уследили за Александром Акмальдиновым, ему выполнил передачу Иван Фищенко, и шайба оказалась в сетке.

Во втором периоде тюменцы владели инициативой, добившись превосходства во всех компонентах игры, кроме количества выигранных вбрасываний.

На 23-й минуте Давыдов выполнил ювелирную передачу Попову, который оказался точен. Незадолго до конца матча был удален защитник гостей Максим Веревкин. Югорчане на пять минут остались в меньшинстве, и защитник Евгений Петриков "расстрелял" ворота соперников – 3:1.