Ишимские пенсионеры 70+ готовят близким новогодние подарки и сувениры

| Фото: Мау-Кцсон Ишимского-Района во "ВКонтакте" | Фото: Мау-Кцсон Ишимского-Района во "ВКонтакте"

Участники группы дневного пребывания по профилактике возрастных изменений активно готовятся к Новому году – делают открытки и поделки своим близким. Все занятия и материалы бесплатны. Группа действует на базе комплексного центра социального обслуживания населения Ишимского района со второго октября. Занятия продлятся до 25 декабря.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель службы социализации и реабилитации центра Алевтина Никитина.

По ее словам, группу набрали уже во второй раз. В нее могут входить только те, кто перешагнул семидесятилетний рубеж и не имеет медицинских противопоказаний.

"Для многих пенсионеров группа стала единственным местом, где они могут расслабиться, снять стресс, завязать контакты с другими людьми и преодолеть одиночество. Старость нельзя преодолеть, но ее можно сделать счастливой, активной, интересной и наполненной смыслом", - подчеркнула Алевтина Никитина.

Занятия в группе проводят три раза в неделю сотрудники центра: психолог, заведующая, два специалиста и юрист. 10 участников проекта получают различные услуги: социальные, бытовые, правовые, культурно-досуговые.

В проекте есть одинокие люди, те, у кого имеются родственники и даже одна супружеская пара. Четыре дедушки и шесть бабушек участвуют в мастер-классах, узнают, как не попасть на удочку мошенникам, поют, танцуют, участвуют в занятиях арттерапии, читают стихи, беседуют с психологом, рисуют. Но прежде им обязательно измеряют давление и проводят физкультминутку.

Используются в работе и тактильные панели, которые тренируют память и внимание, что очень важно при возникновении легких когнитивных нарушений. У пожилого человека быстрее восстанавливается память, внимание, мышление и интеллект.

Участие в группе дневного пребывания помогает пожилым людям сохранять способность к самообслуживанию, активному передвижению, оздоравливает участников, привлекает к посильной трудовой деятельности и помогает продолжать жить интересно и насыщенно.

Специалисты центра проводят за время занятий три диагностики. Это помогает отследить динамику настроения, эмоциональной составляющей участников и разработать индивидуальные программы.

Инна Кондрашкина