Стартовал прием заявок на конкурс художников "Палитра Ишима"

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Прием заявок от на конкурс "Палитра Ишима-2019" стартовал и продлится до 15 декабря. От художников ждут работы на тему "Родины любимый уголок".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила искусствовед, руководитель Арт-галереи Ишима Юлия Лузина.

""Палитра Ишима" – старейший конкурс среди художников, проводится более 10 лет. Каждый год количество участников увеличивается, в прошлом году их было более 50. В рамках этого творческого состязания проводим еще конкурс для детей – "Малая палитра". Возраст участников взрослой палитры – 17-90 лет, а в детской могут участвовать воспитанники изостудий, школ искусств. Около 100 детей участвуют в нашем конкурсе. Постоянные участники – студия "Пионер" из Тюмени и голышмановские школьники", - рассказала она.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Техника рисунка для ишимского конкурса может быть разная: акварель, масло, графика и так далее. От художников ждут только оформления: масло - в раму, графика - под стекло.

"Мы принимаем работы не только ишимцев, но и людей, которые как-то связаны с нашим городом. Темы конкурса каждый год разные, так в прошлом году – "По дружески о самом дорогом" - строчка из стихотворения ишимского поэта. В 2018 году было представлено более 200 работ, они были размещены на 200 квадратных метрах", - говорит Юлия Лузина.

Оценивают работы художников приглашенные эксперты. Так, в 2018 году председателем жюри была директор художественного музея тюменского драмтеатра Надежда Васькова. Бывал в гостях у ишимских художников и Амангельды Жакенов - бывший руководитель Союза художников Омска.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Открытие выставки "Палитра Ишима" пройдет 27 декабря.

"У нас есть традиция – мы стараемся покупать работы победителей конкурса, если они продаются. Нам важно пополнять фонд. В 2018 году Александр Игнаиченко из Ишима выиграл конкурс и он свою большеформатную работу маслом продал нам. Чаще всего это одна-две работы, которые мы приобретаем по итогам конкурса", - отметила искусствовед, руководитель Арт-галереи Ишима Юлия Лузина.

Анжела Лебедева