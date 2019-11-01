На Салыме реконструируют промысловые трубопроводы

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Проект поэтапной реконструкции нефтегазосборных трубопроводов, предназначенных для транспорта продукции скважин на участках добычи "Салым Петролеум Девелопмент" получил положительное заключение Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы России.

Проектируемые объекты, отмечено в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России, расположены на территории Верхне-Салымского и Западно-Салымского нефтегазовых месторождений, где сосредоточены основные запасы группы. На участках проектируемых промысловых трубопроводов с рабочим давлением 4,0 МПа, которые будут проложены подземно, установят камеры пуска и приема очистных (диагностических) устройств, узлы запорной арматуры. Также здесь проложат кабельные эстакады, автомобильные подъезды и разворотные площадки с щебеночным покрытием для обслуживания технологического оборудования.

Салымская группа нефтяных месторождений, в которую входят Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское месторождения, находится в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – в 120 км от города Сургута и в 30 км от поселка Салым.

С 2003 года разработку Салымской группы месторождений ведет компания "Салым Петролеум Девелопмент" – совместное предприятие концерна "Шелл" и ПАО "Газпром нефть". Суммарные извлекаемые запасы группы составляют свыше 100 млн тонн. Это – крупнейший инвестиционный проект по разработке нефтяных месторождений на суше России с участием иностранной компании.

При освоении Салымской группы месторождений компания "Салым Петролеум Девелопмент" использует самые передовые технологии и лучшие практики международной нефтедобывающей отрасли.

В настоящее время, отмечено на официальном сайте компании, "Салым Петролеум Девелопмент" реализует пилотный проект по повышению нефтеотдачи пласта. Для этого компания планирует применять технологию химического заводнения на основе трехкомпонентной смеси анионного поверхностно-активного вещества, соды и полимера (АСП). В случае успеха пилотных стадий и реализации полномасштабного проекта компания СПД сможет значительно нарастить объемы добычи, а также внести значительный вклад в развитие нефтедобывающей отрасли не только Ханты-Мансийского автономного округа, но и России в целом.

По оценке научно-аналитического центра имени В.И. Шпильмана, только в Ханты-Мансийском автономном округе применение технологии АСП позволит увеличить объемы извлекаемых запасов нефти на 3,8 млрд тонн.