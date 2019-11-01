Спортсмены региона боролись за Кубок сказки "Конек-горбунок"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Открытые соревнования по конному спорту (конкур) прошли в в Нижней Тавде. Представители конноспортивных клубов Тюмени, частных конюшен и нижнетавдинского конноспортивного центра боролись за Кубок главы района и Кубок сказки П. П. Ершова "Конек-Горбунок", сообщает ТРО партии "Единая Россия".

"Соревнования по конному спорту в Нижней Тавде стали традиционными, но впервые здесь состоялись соревнования на кубок великой сибирской сказки, - отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор регионального партпроекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов. – Также впервые мы отпраздновали 28 октября день рождения Конька-горбунка. Такую идею единогласно поддержало детское собрание Тюменской области".

Андрей Артюхов напомнил, что 2019 год – юбилейный, 185 лет назад вышло в свет первое печатное издание "Конька-горбунка".

Призеры определились как в детской возрастной группе, так и во взрослой, все они получили грамоты, книги "Конек-горбунок" и подарки от "Единой России", а обладателем главного приза - Кубка - стала Софья Шулепова, представляющая конноспортивную школу ГАУ Северного Зауралья. Это ее первый серьезный успех на соревнованиях.

"Я с 13 лет занимаюсь конным спортом, лошадей люблю с детства, считаю их умными и верными. У меня не очень большой список турниров, где я выступала, моя лошадь гораздо более опытный спортсмен, чем я. Звездочету 20 лет, он прошел множество соревнований. В самом начале мы не сразу нашли общий язык, но сейчас прекрасно понимаем друг друга, и успех на Кубке сказки Ершова "Конек-горбунок" - наша первая совместная победа, чему я очень рада", - поделилась Софья Шулепова.