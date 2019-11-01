В тюменском колледже оборудовали пять высокотехнологичных IT-мастерских

| Фото: Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий | Фото: Тюменский колледж цифровых и педагогических технологий

13 компьютеров Apple MAC, 13 планшетов ipad pro, шесть ультрабуков - так оснастили лабораторию для разработки мобильных приложений в Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий. Это только одна из пяти оборудованных по последнему слову техники мастерских, созданных на средства гранта Министерства просвещения России.

Как рассказала заместитель директора Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий Лейла Байтимерова, в 2019 году учебное заведение выиграло грант Министерства просвещения России по оснащению организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" в рамках национального проекта "Образование".

"Мы участвовали в конкурсном отборе, где для себя определили приоритетное направление "Информационно-коммуникационные технологии". Выбрали пять компетенций для создания мастерских: "Программные решения для бизнеса", "Веб-дизайн и разработка", "Сетевое и системное администрирование", "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Разработка мобильных приложений". В рамках этого гранта колледж также оборудовал лингафонный кабинет на 25 мест. Сегодня мастерские подготовлены, сделан ремонт", - рассказала она.

Оборудование соответствует мировым стандартам, подчеркивает Лейла Байтимерова. Колледжу разрешили брендировать лаборатории согласно всероссийским методическим рекомендациям. Теперь студенты могут не только во время лабораторно-практических занятий изучать возможности нового оборудования, но и оставаться на самостоятельные практики.

Каждая мастерская обеспечит подготовку студентов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Worldskills Russia. Лаборатории послужат площадками дополнительного профессионального образования взрослых, профориентации школьников и молодежи.

28 ноября участники регионального этапа Worldskills Russia первыми опробуют три новые лаборатории. Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) стартует в Тюменской области 26 ноября.

Ирина Ромашкина