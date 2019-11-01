Доступность дошкольного образования в Тюменской области рассмотрели на президиуме

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Реализация государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки" стала одной из тем обсуждения на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

Говоря о задачах по повышению доступности услуг дошкольного образования, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер отметил, что план ввода мест в детских садах от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет выполняется в штатном режиме.

На начало ноября 2019 года в регионе создано 1 тыс. 745 мест, из них 1 тыс. 338 — для малышей. Решая задачу обеспечения мест для детей младшего дошкольного возраста до конца года планируется ввод еще нескольких объектов, в которых будут организованы 22 группы для ребят от полутора до трех лет. В частности, откроется яслеград по ул. Мурманской, где из шестнадцати групп две будут принимать детей до года.

Глава региона Александр Моор поинтересовался, как обстоят дела с завершением строительства детского сада и школы в Тобольске. Алексей Райдер сообщил, что в настоящее время идет приобретение необходимого оборудования и инвентаря, еще два детских сада в Ялуторовске и Исетском районе примут дошкольников до конца 2019 года.

Кроме того, в рамках проекта "Демография" за счет средств областного бюджета в регионе реализуется поддержка по созданию мест для детей ясельного возраста в частном негосударственном дошкольном секторе. Благодаря этому в частных детских садах будут открыты еще 118 мест в 2019 году.

Во время заседания президиума была рассмотрена информация о реализация сетевых и межведомственных проектов с использованием цифровых образовательных ресурсов: "АйтиЛаб", "РобоЛаб", "НаукоЛаб". Особое внимание участники обратили на работу корпоративных классов компаний "Роснефть", "Новатэк", "Сибур", индустриальных классов Тюменского индустриального университета и реализацию проекта "Агропоколение". Также в 2019 году до 60% увеличилось число учащихся в профильных классах всех направлений, а также вырос процент выпускников, успешно сдавших профильные предметы — 94% (в сравнении с 78% в 2017 году).

Как отметил директор областного департамента образования и науки, меняются подходы по профориентации - в регионе проводится фестиваль профессий "Билет в будущее" и федеральный проект "ПроеКТОрия".