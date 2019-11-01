Водителя и пассажиров легковушки спасли от переохлаждения на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

72.mchs.gov.ru 72.mchs.gov.ru

Водителя и пассажиров легкового автомобиля спасли от переохлаждения на 396 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе в 21 час 30 минут 18 ноября.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил представитель пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

"Произошла поломка автомобиля Volkswagen минивен 102 региона. Водителя и пассажиров сопроводили до ближайшей гостиницы. Выезжали сотрудники 140 пожарной части. На устранение неисправности, отогрев пассажиров и их транспортировку им понадобился час", - рассказал он.

В связи с понижением температуры воздуха в 10 гарнизонах пожарно-спасательных частей Тюменской области сотрудники, автомобили и оборудование пунктов обогрева находятся в рабочем состоянии, добавили в МЧС. Спасатели переведены на усиленный вариант несения службы. В случае необходимости они готовы по первому звонку выехать в радиус не только своей дислокации, но и на региональные, федеральные трассы.

Напомним, с приходом в регион морозов, спасатели в первый раз отогрели водителя неисправной "Газели" на 379 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, недалеко от с. Уват ночью 14 ноября. Спасатели помогли отогреться водителю и с помощью тепловой пушки и электрогенератора привели в порядок топливную систему. На это им потребовалось около получаса - автомобилист поблагодарил сотрудников МЧС и продолжил путь.

Анжела Лебедева