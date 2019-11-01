АО "Транснефть – Сибирь" модернизировало систему электроснабжения ЛПДС "Уват"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" завершило строительство закрытого распределительного устройства (ЗРУ 6кВ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Уват" Тобольского управления магистральных нефтепроводов. Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта акционерного общества.

Цель работ – приведение системы электроснабжения в соответствие требованиям действующих нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть" по повышению показателей надежности энергетического оборудования. Ранее действовавшее оборудование эксплуатировалось с 1971 года.

Работы на объекте начались в феврале 2019 года. В ходе реконструкции системы электроснабжения ЛПДС "Уват" построено новое закрытое распределительное устройство 6 кВ (ЗРУ-6кВ) с современными ячейками комплектного распределительного устройства, оборудованными микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики. Также новое здание ЗРУ включает помещения кроссовых панелей и телекоммуникационного оборудования.

Выполнена замена щитов станции управления, замена дизельной электростанции мощностью 630 кВт с емкостями дизельного топлива, предназначенной для организации аварийного электроснабжения потребителей особой группы. Кроме того, возведено 5 мачт освещения, выполнена замена кабельной продукции и проводов, монтаж и установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Все оборудование – российского производства, соответствующее современным требованиям в части энергоэфективности и отказоустойчивости.

В рамках реализации проекта опробованы технические решения с использованием цифровых измерительных трансформаторов и централизованных устройств релейной защиты и управления электрической подстанцией. Ввод в эксплуатацию ЗРУ осуществлен в соответствии с графиком.

Применяемые в ЗРУ ЛПДС "Уват" технические решения, основанные на микропроцессорной базе, позволили повысить безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск.