Аэропорт Рощино готов организовать базовую кафедру в опорном вузе

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Руководство аэропорта Рощино предложило открыть в ТИУ направление для подготовки кадров, сообщает пресс-служба вуза.

Делегация аэропорта посетила Тюменский индустриальный университет. На встрече с руководством вуза обсуждались пути сотрудничества по нескольким ключевым позициям. В частности, компания вышла с предложением открыть направление для подготовки кадров, обеспечивающих безопасность на транспорте и авиационную безопасность, также специалистов для предприятий воздушного транспорта по направлениям разработки и обслуживания информационных систем, автоматизации технологических процессов, электроэнергетики.

По словам генерального директора аэропорта Рощино Игоря Лужбина, такие специалисты будут востребованы, как в аэропорту Рощино, так и в Тюменской области.

"Новые направления подготовки позволят повысить безопасность полетов, улучшить качество обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты. Сегодня авиационная отрасль испытывает потребность в таких профессионалах. Я уверен, это принесет огромную пользу Тюменской области", — отметил Игорь Лужбин.

На сегодняшний день обучение авиационным специальностям проходит только в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому спрос на выпускников будет огромен, считают представители тюменского предприятия. На встрече с руководством опорного университета компания выразила готовность к совместной разработке учебных планов и предоставлению площадок для прохождения практики студентов. В ближайшее время будет подготовлен документ, в котором аэропорт Рощино с учетом своих потребностей обозначит набор компетенций будущих специалистов, необходимых авиации.

Во время визита делегация аэропорта посетила лаборатории "Технополиса" ТИУ, где познакомилась с материально-технической базой и возможностями современного научного комплекса. Предполагается, что в рамках дальнейшего сотрудничества будет организована работа по созданию цифровых решений, включая использование методов искусственного интеллекта; разработку рецептуры и изготовление компонентов функционального питания, адаптированного для использования на транспорте.

Достигнута договоренность о создании базовой кафедры партнера вуза. Возможно, уже в 2020 году она примет на учебу желающих получить профессии, связанные с авиацией.