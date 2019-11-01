Уроки с использованием экочемоданчика проведут тобольские учителя

| Фото: тобольские предприятия СИБУРа | Фото: тобольские предприятия СИБУРа

Тематические уроки "Вторая жизнь пластика" пройдут в тобольских школах в рамках экообразовательного проекта компании СИБУР, сообщает администрация Тобольска.

Уроки пройдут с использованием специально разработанного экочемоданчика. Внутри него предметы и карточки с информацией, которые помогают максимально наглядно рассказать детям разного возраста о том, какие виды пластика существуют, как его сортировать и повторно использовать. Первыми с содержимым экочемоданчика познакомились педагоги города. С 20 ноября они начнут делиться информацией с учениками. Мастер-класс по использованию экочемоданчика провела для них начальник направления экологии "ЗапСибНефтехима" Людмила Шешукова.

"Для нас, как для компании, производящей пластик, очень важно, чтобы люди не жили в плену стереотипов, а понимали, что это за продукт, как его рационально использовать, и воспринимали пластик не как мусор, а как ценный ресурс, с которым нужно научиться работать", - отметила Людмила Шешукова.

Специалистами центра экономии ресурсов для педагогов также разработан комплект методических материалов по теме пластика для проведения урока в формате игры, с использованием интерактивных методов обучения. Это облегчает учителям задачу по подготовке уроков и позволяет сделать их максимально запоминающимися. В течение месяца экочемоданчики побывают во всех школах города.

Помимо этого, для учащихся школ города в течение месяца будет проходить конкурс по сбору пластика. Компания закупит для образовательных учреждений специальные контейнеры для сортировки мусора. Итоги конкурса подведут 20 декабря.