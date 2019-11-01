Forbes назвал лучших работодателей России

| Фото: www.forbes.ru | Фото: www.forbes.ru

Горно-металлургическая компания "Норильский никель" возглавила рейтинг 50 лучших работодателей России, представленный Forbes.

Второе место в Топе-5 заняла золотодобывающая компания "Полюс", третье - Газпромбанк, на четвертой позиции компания "Яндекс", замкнула пятерку лучших горнорудная компания Polymetal International.

Продолжили десятку лучших работодателей страны: банк ВТБ, алмазодобывающая компания "Алроса", группа "Газпром" и "Новатэк".

Завершила рейтинг лучших работодателей группа компаний "Технониколь".

Как уточняет Forbes, основой рейтинга стал анализ кадровой политики 150 крупнейших российских компаний с максимальным количеством поисковых запросов вакансий и опрос трех тыс. жителей страны. Опрос показал, что при выборе работодателей россияне ориентируются в основном на то, что могут получить лично они: высокий уровень заработной платы, расширенный социальный пакет, комфортные условия труда, возможности для обучения и переобучения — эти характеристики получили наибольший вес при подсчетах.