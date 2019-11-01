Премьера инклюзивного спектакля "Дежавю" прошла с аншлагом

| Фото: хореографический ансамбль "Серпантин" во ВКонтакте | Фото: хореографический ансамбль "Серпантин" во ВКонтакте

Слезы радости, улыбки – итог премьеры инклюзивного спектакля "Дежавю". Наши актеры – люди с ограничениями по здоровью - представили зрителям прекрасный спектакль о вечном: любви, вере в завтрашний день, о том, что все мечты сбываются.

Об этом корреспонденту информагентсва "Тюменская линия" сообщила один из организаторов проекта "Предназначение", спектакля с участием людей с ОВЗ Виктория Вамбольд.

Премьера инклюзивной постановки прошла на большой сцене тюменского драматического театра 18 ноября с аншлагом.

"Мы получили обратную связь от участников спектакля – они были довольны постановкой, мы этого и ждали. Наши актеры радовались, глаза блестели. Мы услышали от зрителей очень много благодарностей – эти люди показали себя, тюменцы разного возраста оценили их выступление, поддержали криками "Браво!", овациями", - рассказала Виктория Вамбольд.

100 человек были задействованы в спектакле, 45 из них – люди с ОВЗ. Свои безграничные возможности они продемонстрировали в песнях, танцах, игре на барабанах. В течение полугода с ними занимались профессиональные вокалисты и хореографы. Автором стихов и песен к спектаклю стала тюменка с инвалидностью, талантливая поэтесса и композитор Анастасия Гжельская. Режиссеры постановки - актеры тюменской драмы Дмитрий Куклев и София Илюшина. Костюмы для актеров и декорации для сцены подготовили организаторы проекта.

"Идею проекта "Предназначение" предложила директор АНО "Дельфин" Екатерина Бертрам в сентябре 2018 года, - говорит Виктория Вамбольд, - ранее мы никогда не занимались с людьми с ОВЗ. 11 лет мы являемся профессиональными хореографами и работаем с обычными детьми. Первое, что сделали – нашли общества людей с ограниченными возможностями здоровья. Затем втроем: я, Екатерина и Александр Жгунов начали писать сценарий к спектаклю, поняли, что знаний, навыков не достает, поэтому подключили профессионалов – режиссеров ТГИК".

С уже готовым сценарием спектакля, списком актеров из обществ инвалидов Тюмени организаторы - АНО "Дельфин" - обратились в региональный департамент культуры за финансовой поддержкой. По итогам конкурса среди СОНКО они выиграли грант 500 тыс. рублей. Еще примерно столько же удалось привлечь по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов.

"Будущее у спектакля "Дежавю" будет, потому что он востребован у зрителя, это стало понятно по премьере. 19 ноября в 16 часов 30 минут и в 19 часов 30 минут тюменцы увидят этот спектакль еще раз. Так что окунуться в мир инклюзивного театра, оценить творческие способности людей с ограниченными возможностями - такая возможность представится тюменцам еще раз", - заключила Виктория Вамбольд.

Анжела Лебедева