"Рубин" одержал вторую победу в Ангарске

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги провел повторный матч в Ангарске с местным "Ермаком" - 2:1, сообщает пресс-служба клуба.

Днем ранее гости также были сильнее – 2:1 (по буллитам). Успех стал для рубиновых четвертым подряд.

В этой встрече не смог принять участие защитник тюменцев Евгений Петриков, которого ударил в колено в первом матче команд получивший дисквалификацию на одну игру Семён Кокуёв. "Рубин" потерял Петрикова, как минимум, на три недели. Тем не менее, тренерский штаб тюменцев во главе с Михаилом Звягиным отыскал способ сохранить обороноспособность своей команды.

Место на последнем рубеже занял Алексей Артамкин, который не играл с 4 ноября.

В первом периоде тюменцы уверенно контролировали ситуацию на площадке, более чем вдвое перебросав соперников. Превосходство гостей в борьбе на точке вбрасывания и вовсе оказалось тройным. Отметим, что хозяева дважды оставались в меньшинстве, но вратарь Денис Перетягин спас "Ермак" от многих неприятностей.

Рациональные действия рубиновцев принесли им плоды на экваторе матча. Отыграв в меньшинстве, они сами получили большинство и реализовали его – точно бросил защитник Константин Фаст. Ему ассистировали Денис Ячменёв и Станислав Калашников. Успех окрылил, и Денис Давыдов, открывшись под передачу Андрея Рычагова, завершил комбинацию результативным броском. Ассистентский балл заработал также защитник Александр Ильин. Отметим, что Давыдов забросил шайбу и в первом матче команд. После этого Перетягина заменил Михаил Шпаков.

В третьем периоде ему удалось остаться "сухим", хотя голевых моментов тюменцы создали немало. Отрезок тюменцы начали уверенно, и голевая атака хозяев на 46-й минуте, завершенная лучшим бомбардиром "Ермака" Анатолием Раенко, представлялась в значительной степени нелогичной. Но ангарчане получили порцию адреналина. Порой рубиновцам было очень тяжело сдерживать натиск. Гостям помогал быстрый переход из обороны в атаку и розыгрыш шайбы в чужой зоне. За минуту и сорок одну секунду до сирены хозяева сняли вратаря. Вскоре он вернулся, чтобы через несколько секунд вновь уступить место на льду шестому полевому игроку. Однако "Рубин" уступать не собирался и добился вполне заслуженной победы.

В активе тюменской команды уже шесть побед в чемпионате со счётом 2:1. Набрав 47 очков, она занимает первое место в общей таблице из 34 клубов. Теперь 22 и 23 ноября подопечные Звягина сыграют в Красноярске с "Соколом".