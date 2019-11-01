Тюменский "Рубин" поднялся на вершину турнирной таблицы

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

45 очков зафиксировано в активе тюменского "Рубина" после победы над ангарским "Ермаком" (2:1) в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, коллектив поднялся на верхнюю строчку турнирной таблицы.

Этот успех дался подопечным Михаила Звягина ценой больших усилий. Пытающийся выбраться из нижней части таблицы "Ермак" оказывал рубиновцам отчаянное сопротивление, пуская в ход все средства. В том числе, грубость. За удар в колено защитника тюменской команды Евгения Петрикова на 53-й минуте до конца матча был удален Семён Кокуёв.

В качестве сатисфакции гости получили пятиминутное большинство. К этому моменту рубиновцы уступали (0:1). По иронии судьбы, счет в середине первого периода открыл Кокуёв, завершивший контратаку ангарчан. Между тем, шансом наказать соперника игроки "Рубина" воспользовались. За четыре с небольшим минуты до завершения третьего периода паритет восстановил Денис Давыдов. Отметим, что в заключительном отрезке рубиновцы в десять раз больше соперников бросили в створ (20:2).

В овертайме тюменцы были гораздо активнее, чем хозяева, создавали моменты, но в итоге командам пришлось выходить на буллиты. Выше всяких похвал в серии бросков действовал вратарь гостей Егор Назаров. Он выиграл все дуэли. А победу "Рубину" принес нападающий Михаил Железнов.

Повторный матч соперники проведут 19 ноября.