Шестерых водителей отогревали спасатели на трассах Тюменской области

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Шесть раз выезжали на помощь водителям на тюменских трассах мобильные пункты обогрева 19 ноября. В мороз дальнобойщикам из других регионов помогали завести машины в Уватском, Голышмановском, Ярковском и Вагайском районах, сообщает МЧС Тюменской области.

В Ярковском районе пожарные отогрели топливную систему грузовика DAF с московскими номерами. Через три часа их коллеги из Увата на 366 ким трассы Тюмень- Ханты-Мансийск помогли водителю большегруза Renault из Брянской области.

В Вагайском районе местные пожарные пришли на помощь водителю грузового автомобиля Ford с номерами Свердловской области. Они обогрели замершего автомобилиста и восстановили работу топливной системы грузовика.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Если ваш автомобиль сломался или замерз на дороге вдали от населенных пунктов и требуется помощь спасателей, достаточно позвонить по телефону 01, для абонентов сотовой связи – 101 или 112, напоминает областное МЧС.

На территории юга области работают передвижные пункты обогрева, которые предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения. При необходимости спасатели могут вызывать бригаду скорой медицинской или технической помощи.

Пункты укомплектованы мобильной радиостанцией, комплектами теплой одежды и обуви, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи, техническими средствами спасения: тепловой пушкой для отогрева техники, жесткой сцепкой, электрогенератором.